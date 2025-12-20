«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 16 туров «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 26 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 10 очков. «Тоттенхэм» с 22 очками располагается на 11-й строчке в таблице АПЛ.