Главная Футбол Новости

Юрист Зайцев: в России есть интерес к Миранчуку, но в США у него хороший контракт

Комментарии

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы юридической компании SILA Lawyers, ответил на вопрос о возможном возвращении российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в Мир РПЛ.

– У Алексея Миранчука всё хорошо в МЛС?
– Со спортивной точки зрения у него нет никаких проблем в Америке. Он один из ведущих игроков «Атланты».

– Его возвращение в РПЛ возможно?
– В России есть интерес к Алексею. Думаю, многие лидеры хотели бы его увидеть у себя. Но в США у него хороший контракт, а расторгать его нет возможности, а главное — желания, — приводит слова Зайцева Sport24.

Миранчук выступает в составе «Атланты» с лета 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

