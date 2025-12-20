«Динамо» Махачкала ведёт переговоры о назначении Вадима Евсеева на пост тренера

«Динамо» Махачкала ведёт активные переговоры с Вадимом Евсеевым о его назначении на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны последнюю неделю находятся в плотном контакте. В ближайшие пару дней должно быть принято окончательное решение и клубом, и самим тренером. Евсеев — один из главных кандидатов на вакантный пост.

С сентября нынешнего года 49-летний специалист занимает должность главного тренера новороссийского «Черноморца».

После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Динамо» Махачкала набрало 15 очков и занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей.

