В РФС пояснили, в каком случае ФИФА перепишет на Кержакова гол в матче с Германией

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин объяснил, в каком случае Международная федерация футбола (ФИФА) перепишет на экс-нападающего сборной России Александра Кержакова гол в товарищеском матче с Германией, который состоялся в 2005 году.

«Рады за Александра — продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьёзно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ, что поскольку организатором товарищеского матча являлся Немецкий футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, то туда необходимо вносить изменения. Юридически теперь необходимо связываться с Немецким футбольным союзом. Если поступит официальное обращение, РФС окажет содействие», — сказал Терешин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае если этот мяч будет переписан на Кержакова, то Дзюба перестанет быть рекордсменом национальной команды по количеству голов в её составе. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

