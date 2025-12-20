Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Карпин: придётся, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где?

Карпин: придётся, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своём телеграм-канале отреагировал на публикацию национальной командой совместной фотографии нападающих Александра Кержакова и Артёма Дзюбы. Ранее появилась информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.

«Придётся, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где?» — написал Карпин.

В случае если гол в ворота сборной Германии будет переписан на Кержакова, то Дзюба перестанет единолично возглавлять список лучших бомбардиров в истории российской национальной команды. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

Напомним, Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году.

В РФС пояснили, в каком случае ФИФА перепишет на Кержакова гол в матче с Германией

Как сборная России играет при Карпине:

