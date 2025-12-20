Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
«Вот это настоящий форвард!» Аккаунт Кубка России — о рекорде Кержакова по голам в сборной

Комментарии

Пресс-служба Фонбет Кубка России отреагировала на информацию, что нападающий Артём Дзюба может перестать быть единоличным рекордсменом по голам в составе сборной России. На текущий момент в его активе 31 мяч, а у ближайшего преследователя, Александра Кержакова, — 30 голов.

«Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьёт рекорды обычно не издалека и не выходя на поле!» — подписала фотографию Кержакова пресс-служба Кубка России в телеграм-канале.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году.

