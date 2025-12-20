Экс-хавбек «Ливерпуля» — об Исаке: возможно, клуб начнёт переговоры о его продаже летом

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн прокомментировал ситуацию со шведским форвардом Александером Исаком. Футболист в начале сезона перешёл из «Ньюкасла» за € 130 млн, однако не демонстрирует ожидаемого уровня игры. Хаманн считает, что, если Исак не наберёт форму к марту-апрелю, его стоит продать.

«Я не уверен, что «Ливерпуль» продаст кого-либо в январе, но если дела у Александера Исака не пойдут в гору к марту или апрелю, они, вероятно, начнут переговоры о его продаже такому клубу, как «Барселона», летом.

На Исака найдётся много желающих, потому что он показал свои способности в «Ньюкасле». Также многое зависит от формы [Уго] Экитике, потому что, если он продолжит прогрессировать, Исаку будет сложно закрепиться в основном составе, если только его не заставят играть на фланге», — приводит слова Хаманна Goal.

На данный момент Исак провёл 15 матчей за «Ливерпуль», в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.