Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-хавбек «Ливерпуля» — об Исаке: возможно, клуб начнёт переговоры о его продаже летом

Экс-хавбек «Ливерпуля» — об Исаке: возможно, клуб начнёт переговоры о его продаже летом
Комментарии

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн прокомментировал ситуацию со шведским форвардом Александером Исаком. Футболист в начале сезона перешёл из «Ньюкасла» за € 130 млн, однако не демонстрирует ожидаемого уровня игры. Хаманн считает, что, если Исак не наберёт форму к марту-апрелю, его стоит продать.

«Я не уверен, что «Ливерпуль» продаст кого-либо в январе, но если дела у Александера Исака не пойдут в гору к марту или апрелю, они, вероятно, начнут переговоры о его продаже такому клубу, как «Барселона», летом.

На Исака найдётся много желающих, потому что он показал свои способности в «Ньюкасле». Также многое зависит от формы [Уго] Экитике, потому что, если он продолжит прогрессировать, Исаку будет сложно закрепиться в основном составе, если только его не заставят играть на фланге», — приводит слова Хаманна Goal.

На данный момент Исак провёл 15 матчей за «Ливерпуль», в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Александер Исак получил шведский «Золотой мяч» как лучший игрок 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android