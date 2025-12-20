«Реал» и «Барселона» нацелились на полузащитника «АЗ Алкмар» — Моретто

Полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит продолжает привлекать внимание европейских грандов. Мадридский «Реал» считается одним из главных претендентов на 19-летнего футболиста, однако интерес к игроку также проявляют другие топ-клубы, включая «Барселону», «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико». Как сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети Х, скауты «сливочных» неоднократно посещали матчи с участием Смита, чтобы внимательно изучить его игру.

По данным портала Transfermarkt стоимость Кеса Смита составляет € 22 млн. Контракт игрока с «АЗ Алкмар» действует до середины 2028 года. В текущем сезоне нидерландец провёл 26 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.