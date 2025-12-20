Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
«ПСЖ» поздравил Мбаппе с 27-летием. Ранее Килиан выиграл судебное дело у клуба

Пресс-служба «ПСЖ» на своей странице в социальной сети X поздравила бывшего нападающего команды Килиана Мбаппе с днём рождения, которому сегодня, 20 декабря, исполнилось 27 лет.

«Килиан Мбаппе отмечает свой 27-й день рождения! С днём рождения, Килиан!» — написано в сообщении французского гранда.

Во вторник, 16 декабря, парижский суд по трудовым спорам обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе € 61 млн по делу о задолженности по зарплате и бонусам. Ранее сообщалось, что нападающий требовал от бывшей команды € 253 млн, а «ПСЖ» — € 440 млн от игрока.

Мбаппе выступал в составе «ПСЖ» с 2017 по 2024 год. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 голов в 308 матчах.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

