Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талант «Баварии» Ленарт Карл подорожал на 3900% за шесть месяцев

Талант «Баварии» Ленарт Карл подорожал на 3900% за шесть месяцев
Комментарии

17-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Ленарт Карл вырос в цене на 3900% с 1 июля 2025 года. После обновления трансферных стоимостей футболистов немецкой Бундеслиги на портале Transfermarkt цена футболиста составила € 60 млн.

Перед стартом текущего сезона молодой плеймейкер оценивался в € 1,5 млн. Таким образом, Карл всего за шесть месяцев подорожал на € 58,5 млн.

В текущем сезоне Ленарт Карл принял участие в 22 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Всего на его счету шесть голов, включая три — в Лиге чемпионов УЕФА, а также две результативные передачи. В августе текущего года Карл подписал с «Баварией» контракт до лета 2028 года.

Материалы по теме
Сенсация у «Баварии», поворот гонки в Италии, безумная победа Эмери. Главное в еврофутболе
Видео
Сенсация у «Баварии», поворот гонки в Италии, безумная победа Эмери. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android