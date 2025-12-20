Талант «Баварии» Ленарт Карл подорожал на 3900% за шесть месяцев

17-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Ленарт Карл вырос в цене на 3900% с 1 июля 2025 года. После обновления трансферных стоимостей футболистов немецкой Бундеслиги на портале Transfermarkt цена футболиста составила € 60 млн.

Перед стартом текущего сезона молодой плеймейкер оценивался в € 1,5 млн. Таким образом, Карл всего за шесть месяцев подорожал на € 58,5 млн.

В текущем сезоне Ленарт Карл принял участие в 22 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Всего на его счету шесть голов, включая три — в Лиге чемпионов УЕФА, а также две результативные передачи. В августе текущего года Карл подписал с «Баварией» контракт до лета 2028 года.