РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ФИФА наложила трансферный бан на «Аль-Наср», где играет Роналду

ФИФА наложила трансферный бан на «Аль-Наср», где играет Роналду
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) установила запрет для саудовского «Аль-Насра» на подписание новых футболистов. Об этом информирует официальный сайт организации.

Фото: Скриншот с сайта ФИФА

Как сообщает Mundo Deportivo, данный трансферный бан мог быть наложен на «Аль-Наср» из-за задолженности клуба перед «Манчестер Сити» из-за трансфера центрального защитника Эмерика Лапорта в 2023 году. Подчёркивается, что саудовский клуб не выплатил «горожанам» порядка € 9 млн. Срок погашения задолженности истёк 31 августа.

Минувшей осенью Лапорт перешёл из «Аль-Насра» в «Атлетик» Бильбао.

Напомним, в составе саудовского клуба выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Фото
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

