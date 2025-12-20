Скидки
Тео Эрнандес: пока в «Милане» находятся определённые люди, я не вернусь

Тео Эрнандес: пока в «Милане» находятся определённые люди, я не вернусь
Комментарии

Бывший левый защитник «Милана» Тео Эрнандес, который сейчас выступает за «Аль-Хиляль», рассказал о причинах своего перехода. Француз покинул «россонери» и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии в июле 2023 года.

«Я не хотел уходить из «Милана». Я был готов остаться, однако когда тебе звонят из руководства и говорят, что исключат из состава, если ты не уйдёшь… В данной ситуации у меня не было другого выбора – пришлось искать новый клуб.

А что, если они попросят меня вернуться? Сейчас я хочу победить здесь. Пока в «Милане» находятся определённые люди, я не вернусь», — приводит слова Эрнандеса La Gazzetta dello Sport.

Защитник провёл в «Милане» шесть лет. За его трансфер клуб Серии А получил € 25 млн.

