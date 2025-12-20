«Зенит» представил книгу, посвящённую 100-летию клуба

Директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо поделилась подробностями создания книги, посвящённой 100-летнему юбилею клуба. Презентация состоялась в пятницу, 19 декабря. Издание состоит из пяти глав, выстроенных в хронологическом порядке и отражающих разные исторические периоды.

«Готовя издание, мы работали с архивами вместе с городскими музеями, поэтому в ней содержится не только рассказ про историю клуба, не только фото из нашего архива, но и большое количество редкостей, артефактов, билетов, плакатов — всего того, что мы смогли найти в архивах или получить в дар. Мы постарались максимально ёмко и понятным языком рассказать 100-летнюю историю, при этом сделав эту книгу красочной, и наполнить её богатым иллюстративным материалом, чтобы её было приятно читать и интересно рассматривать», — рассказала Жанна Дембо.

Фото: ФК «Зенит»

Помимо Жанны Дембо, в презентации принял участие председатель правления сине-бело-голубых Константин Зырянов. Роль ведущего мероприятия исполнил футбольный комментатор Геннадий Орлов.