В «Черноморце» отреагировали на информацию о возможном переходе Евсеева в «Динамо» Мх

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк прокомментировал информацию о потенциальном назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера махачкалинского «Динамо». Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что дагестанский клуб ведёт активные переговоры с 49-летним специалистом.

«Что-либо обсуждать сейчас бессмысленно. Евсеев — главный тренер «Черноморца». Клуб «А» должен обратиться к клубу «Б», а «Динамо» Махачкала с нами не связывалось. Поэтому мне ничего об этом не известно», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После завершения первой части сезона Мир РПЛ «Динамо» Махачкала набрало 15 очков и занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей.

