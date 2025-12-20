Кержаков — Карпину: прекрасно за собой слежу. Хотите убедиться — вызывайте в сборную

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков обратился к главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае если этот мяч будет переписан на Кержакова, то Дзюба перестанет быть рекордсменом национальной команды по количеству голов в её составе. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

Карпин отреагировал на эту новость, написав в своём телеграм-канале: «Придётся, видимо, теперь следить и за Кержаковым. Только не знаю где».

«Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удаётся за собой следить все эти 8,5 лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной!» — приводит слова Кержакова Sport24.

