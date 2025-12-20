Защитник «Зенита» Алип в образе Цоя исполнил песню группы «Кино»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в фотосессии по созданию рок-календаря на 2026 год в образе солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Каждая страница календаря посвящена одному из культовых рок-коллективов.

При работе над созданием календаря Алип при помощи стилистов полностью воссоздал сценический образ Цоя — от причёски и атрибутов одежды до манеры движения. Среди прочего Алип под фонограмму исполнил песню «Перемен» группы «Кино».

Футболисты «Зенита», принявшие участие в фотосессии:

Нуралы Алип — Цой;

Густаво Мантуан — Науменко;

Андрей Мостовой — Кинчев;

Лусиано Гонду — Гаркуша;

Михаил Кержаков — Горшок;

Денис Адамов — Князь;

Ярослав Михайлов — Чиж;

Страхиня Эракович — Васин;

Роман Вега — Бутусов;

Анатолий Тимощук — Шклярский;

Александр Ерохин — Петкун;

Вячеслав Караваев — Башлачёв;

Вадим Шилов, Нино, Юрий Горшков, Максим Глушенков — бит-квартет «Секрет».