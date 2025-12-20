Скидки
Футбол Новости

Защитник «Зенита» Алип в образе Цоя исполнил песню группы «Кино»

Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в фотосессии по созданию рок-календаря на 2026 год в образе солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Каждая страница календаря посвящена одному из культовых рок-коллективов.

При работе над созданием календаря Алип при помощи стилистов полностью воссоздал сценический образ Цоя — от причёски и атрибутов одежды до манеры движения. Среди прочего Алип под фонограмму исполнил песню «Перемен» группы «Кино».

Футболисты «Зенита», принявшие участие в фотосессии:

Нуралы Алип — Цой;
Густаво Мантуан — Науменко;
Андрей Мостовой — Кинчев;
Лусиано Гонду — Гаркуша;
Михаил Кержаков — Горшок;
Денис Адамов — Князь;
Ярослав Михайлов — Чиж;
Страхиня Эракович — Васин;
Роман Вега — Бутусов;
Анатолий Тимощук — Шклярский;
Александр Ерохин — Петкун;
Вячеслав Караваев — Башлачёв;
Вадим Шилов, Нино, Юрий Горшков, Максим Глушенков — бит-квартет «Секрет».

