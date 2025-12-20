Карим Адейеми негативно отреагировал на замену в матче и будет наказан штрафом — Sky Sport

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми негативно отреагировал на замену в матче 15-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией», завершившемся со счётом 2:0. 23-летний футболист покинул поле на 60-й минуте, уступив место Максимилиану Байеру.

После замены Адейеми проявил недовольство и попытался направиться в раздевалку, но его остановил спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.

«Его замена была абсолютно оправданна. Он сыграл плохо. Он получит штраф [за поведение после замены]. Нам придётся обсудить это. Такую реакцию никто не хочет видеть – ни я, ни тренер, ни команда», — приводит слова Келя Sky Sport Germany.