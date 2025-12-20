Карим Адейеми негативно отреагировал на замену в матче и будет наказан штрафом — Sky Sport
Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми негативно отреагировал на замену в матче 15-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией», завершившемся со счётом 2:0. 23-летний футболист покинул поле на 60-й минуте, уступив место Максимилиану Байеру.
Германия — Бундеслига . 15-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Брандт – 10' 2:0 Байер – 90+7'
После замены Адейеми проявил недовольство и попытался направиться в раздевалку, но его остановил спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.
«Его замена была абсолютно оправданна. Он сыграл плохо. Он получит штраф [за поведение после замены]. Нам придётся обсудить это. Такую реакцию никто не хочет видеть – ни я, ни тренер, ни команда», — приводит слова Келя Sky Sport Germany.
