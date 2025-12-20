Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» может побороться с «Ливерпулем» за форварда ценой € 25-30 млн — Фальк

«Бавария» может побороться с «Ливерпулем» за форварда ценой € 25-30 млн — Фальк
Комментарии

«Бавария» проявляет интерес к 21-летнему центральному нападающему «Мидтьюлланна» Франкулину Джу. Спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд связался как с датским клубом, так и с самим футболистом. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «Мидтьюлланн» может продать Джу за сумму в размере € 25-30 млн. При этом конкуренцию «Баварии» в борьбе за форварда могут составить «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Джу принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Экс-хавбек «Ливерпуля» — об Исаке: возможно, клуб начнёт переговоры о его продаже летом

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android