«Бавария» может побороться с «Ливерпулем» за форварда ценой € 25-30 млн — Фальк

«Бавария» проявляет интерес к 21-летнему центральному нападающему «Мидтьюлланна» Франкулину Джу. Спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд связался как с датским клубом, так и с самим футболистом. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «Мидтьюлланн» может продать Джу за сумму в размере € 25-30 млн. При этом конкуренцию «Баварии» в борьбе за форварда могут составить «Ливерпуль» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Джу принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

