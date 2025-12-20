Аршавин прокомментировал решение ФИФА о голе в матче с Германией в 2005 году

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) может определить автором гола в товарищеском матче с Германией в 2005 году Александра Кержакова. В этом матче, завершившемся со счётом 2:2, в данный момент гол записан на Аршавина, однако, по новой информации, он может перейти на счёт Кержакова.

«Считаю, что я забил Германии. Теперь надо вызывать Кержа в сборную — а лучше их двоих [с Дзюбой], чтобы между собой решили спор, кто лучше», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Если Российский футбольный союз согласится с выводами ФИФА, это приведёт к тому, что форвард Артём Дзюба потеряет статус рекордсмена сборной России по количеству голов. В таком случае у Дзюбы и Кержакова будет по 31 мячу за национальную команду. На данный момент у Кержакова числится 30 голов за сборную.