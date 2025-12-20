Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

FT: Салах узнал о контактах «Ливерпуля» с Семеньо, что вызвало его недовольство

FT: Салах узнал о контактах «Ливерпуля» с Семеньо, что вызвало его недовольство
Комментарии

Крайнему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху стало известно, что мерсисайдцы контактируют с «Борнмутом» насчёт возможного трансфера вингера Антуана Семеньо. Это вызвало недовольство египтянина, в результате чего после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3) он в интервью заявил, что кто-то в клубе желает его ухода. Об этом сообщает Football Transfers.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 48'     0:2 Экитике – 50'     1:2 Калверт-Льюин – 73'     2:2 Стах – 75'     2:3 Собослаи – 80'     3:3 Танака – 90+6'    

По информации источника, человеком, о котором говорил Салах, в первую очередь является спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс.

Напомним, в указанном интервью 33-летний нападающий также выразил непонимание отсутствием у него игровой практики и заявил об ухудшении отношений с главным тренером команды Арне Слотом.

Материалы по теме
Джонс рассказал, как Салах извинился перед игроками «Ливерпуля» после своих заявлений

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android