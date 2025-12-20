FT: Салах узнал о контактах «Ливерпуля» с Семеньо, что вызвало его недовольство
Крайнему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху стало известно, что мерсисайдцы контактируют с «Борнмутом» насчёт возможного трансфера вингера Антуана Семеньо. Это вызвало недовольство египтянина, в результате чего после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3) он в интервью заявил, что кто-то в клубе желает его ухода. Об этом сообщает Football Transfers.
По информации источника, человеком, о котором говорил Салах, в первую очередь является спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс.
Напомним, в указанном интервью 33-летний нападающий также выразил непонимание отсутствием у него игровой практики и заявил об ухудшении отношений с главным тренером команды Арне Слотом.
