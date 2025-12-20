Скидки
Дмитрий Баранник оценил шансы «Балтики» попасть в тройку по итогам сезона РПЛ

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о шансах новичка Мир Российской Премьер-Лиги «Балтики» завершить сезон-2025/2026 в числе трёх сильнейших клубов России.

«Балтика» попортит нервы многим, но команде не хватит опыта для ведения борьбы за медали. Будут где-то близко, возможно, даже удивят и возьмут их. Но после длинного перерыва будет тяжело продолжать на такой же ноте. Но эта команда попортит нервы, хотя класс игроков «Балтики» на сегодняшний день ниже. Все команды поняли, с кем играют. Наверняка будут подстраиваться, готовиться в другом ритме», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе калининградцев 35 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.

