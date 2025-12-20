Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров опроверг своё авторство гола Кержакова в матче с Эстонией в 2007 году

Владимир Быстров опроверг своё авторство гола Кержакова в матче с Эстонией в 2007 году
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что гол форварда Александра Кержакова в ворота Эстонии (2:0) в отборе на чемпионат Европы — 2008 был верно записан на нападающего. Команды играли 24 марта 2007 года.

ЧЕ-2008 - квалификация . Группа E. 5-й тур
24 марта 2007, суббота. 21:30 МСК
Эстония
Окончен
0 : 2
Россия
0:1 Кержаков – 67'     0:2 Кержаков – 78'    

«Тот гол с Эстонией — Шава (Андрей Аршавин. — Прим. «Чемпионата») до линии был, он не дотянулся до мяча. Я подстраховал, думал, что защитник бежит. Но мяч уже за линией был, поэтому я так вбил его аккуратненько и побежал за Кержакова радоваться», — сказал Быстров в комментарии журналисту Ивану Карпову в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что ФИФА приняла решение переписать гол Андрея Аршавина в ворота Германии в товарищеском матче на Кержакова. Таким образом, если данное решение утвердит РФС, Кержаков сравняется по числу голов в сборной с рекордсменом Артёмом Дзюбой (31 мяч).

