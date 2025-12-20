Стало известно, что может ускорить уход Салаха из «Ливерпуля»

В «Ливерпуле» планируют, что 33-летний крайний нападающий Мохамед Салах покинет клуб грядущим летом. Однако его уход может состояться нынешней зимой, если «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед» сделают предложение «Борнмуту» по трансферу правого вингера Антуана Семеньо, который также интересен мерсисайдцам. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, предложения «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед» для «вишень» могут вынудить «Ливерпуль» активизировать усилия по подписанию ганского игрока, что способно предопределить будущее Салаха в клубе.

Египтянин играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период нападающий принял участие в 421 игре во всех турнирах, в которых он отметился 250 голами и 117 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение вингера с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

