«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 16 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 34 очка и занимают второе место. «Молотобойцы» заработали 13 очков и располагаются на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Кристал Пэлас» со счётом 3:0, а «Вест Хэм» уступил «Астон Вилле» со счётом 2:3.

Материалы по теме Гвардиола заявил, что нынешний «Сити» не готов доходить до финальных матчей Лиги чемпионов

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом: