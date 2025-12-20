«Ньюкасл» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Тшау, Шер, Холл, Майли, Гимарайнс, Тонали, Гордон, Рэмси, Мёрфи, Вольтемаде.

«Челси»: Санчес, Фофана, Чалоба, Гюсто, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Палмер, Гарначо, Нету, Педро.

После 16 туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 28 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Ньюкасл» с 22 очками располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ.