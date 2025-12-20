Баранник: «Спартаку» надо определиться с тренером — по составу могут бороться за медали

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник поделился своим мнением о перспективах московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Не исключаю «Спартак» из претендентов на медали. Но многое будет зависеть от того, кто придёт тренировать дальше. Это будет решающим фактором, который покажет, насколько клуб претендует на медали и кубки. «Спартаку» надо определиться с тренером — по составу могут бороться за медали», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 29 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.