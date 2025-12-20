Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную России

Комментарии

37-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба сообщил, что готов вновь играть за российскую национальную команду.

«Готов вернуться в сборную», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае если этот мяч будет переписан на Кержакова, то Дзюба перестанет быть рекордсменом национальной команды по количеству голов в её составе. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

19 марта 2025 года состоялся товарищеский матч российской национальной команды с Гренадой. На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Кержакова.

