Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьяго Силва близок к переходу в португальский клуб — Николо Скира

Тьяго Силва близок к переходу в португальский клуб — Николо Скира
Комментарии

Бразильский защитник Тьяго Силва может вернуться в европейский футбол, игрок ведёт активные переговоры с клубом «Порту» о контракте, который будет действовать до июня 2026 года. Соглашение может предусматривать опцию продления до 2027 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее Силва покинул бразильский клуб «Флуминенсе» в качестве свободного агента. В составе «Флуминенсе» защитник провёл 212 матчей, забил 19 голов и был капитаном команды. За время своего пребывания в клубе он стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года.

По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет € 600 тыс.

Материалы по теме
41-летний Тьяго Силва хочет вернуться в европейский клуб — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android