Тьяго Силва близок к переходу в португальский клуб — Николо Скира

Бразильский защитник Тьяго Силва может вернуться в европейский футбол, игрок ведёт активные переговоры с клубом «Порту» о контракте, который будет действовать до июня 2026 года. Соглашение может предусматривать опцию продления до 2027 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее Силва покинул бразильский клуб «Флуминенсе» в качестве свободного агента. В составе «Флуминенсе» защитник провёл 212 матчей, забил 19 голов и был капитаном команды. За время своего пребывания в клубе он стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года.

По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет € 600 тыс.