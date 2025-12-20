«Црвена Звезда» хочет вернуть Эраковича на фоне его разногласий с Семаком — Mozzart Sport

«Црвена Звезда» изъявила желание вернуть в клуб центрального защитника Страхиню Эраковича, играющего за «Зенит», на фоне разногласий футболиста с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Об этом сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, сербская команда рассматривает вариант с подписанием 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно, однако она может столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов, в первую очередь турецкого «Бешикташа».

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». Он перешёл из сербской команды в «Зенит» летом 2023 года. За этот период защитник принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: