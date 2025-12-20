Нагучев — о рекорде Дзюбы и Быстрове: даже Кристофер Нолан не справился бы с таким сюжетом

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о спорах по поводу рекорда нападающего Артёма Дзюбы по голам за сборную России (31 мяч). Ранее ФИФА признала за форвардом Александром Кержаковым (30 мячей) авторство гола Андрея Аршавина в ворота Германии в товарищеском матче. Если данное решение подтвердит РФС, Дзюба и Кержаков вновь сравняются по голам за национальную команду.

Позже под сомнение был поставлен гол самого Кержакова в ворота сборной Эстонии в 2007 году, когда полузащитник Владимир Быстров добил мяч в пустые ворота после удара нападающего. В случае пересмотра этого гола Дзюба вновь единолично возглавил бы список лучших бомбардиров в истории сборной России.

«Думаю, даже Кристофер Нолан не справился бы с таким закольцовыванием сюжета: теперь, чтобы Артём снова стал лучшим бомбардиром, нужен гол именно Быстрова. Жизнь шарит за сценарии, конечно!» — написал Нагучев в телеграм-канале.

В период совместного выступления Дзюбы и Быстрова за «Спартак» между футболистами, предположительно, произошёл конфликт, в результате которого Дзюба был обвинён в похищении 23 тыс. рублей из кошелька одноклубника. Ранее Быстров заявил, что гол в ворота Эстонии записан на Кержакова верно.