РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мостовой: надо вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы он снова побил рекорд Кержакова
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на новость о подтверждении ФИФА, что именно нападающий Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за национальную команду в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае если этот мяч будет переписан на Кержакова, то форвард Артём Дзюба перестанет быть рекордсменом сборной России по количеству голов в её составе. На текущий момент на счету Дзюбы 31 мяч, у Кержакова — 30.

«Нет, не удивлён. Засчитали? Значит, правильно сделали. Конечно, помню, что Дзюбу вызывали в сборную, чтобы он побил рекорд Кержакова. Вот теперь интересная ситуация. Тогда теперь надо опять вызывать Артёма с каким-нибудь соперником. Но было смешно, когда Дзюба забил Гренаде. Тем более после всего того, что было.

Конфликт с Карпиным был давным-давно, потом вызвали Дзюбу, он забил, и больше не вызывали. Если Кержакову засчитали гол, на следующий год можно вызвать опять Артёма, чтобы он опять забил (смеётся). Тогда нужно поступить по справедливости — вызвать и Александра Кержакова в сборную. Можно и меня вдобавок на второй тайм (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

