«Ньюкасл» — «Челси»: Вольтемаде открыл счёт в матче на четвёртой минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ньюкасл» и «Челси». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде открыл счёт в матче.

После 16 туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе лондонцев 28 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Ньюкасл» с 22 очками располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ.