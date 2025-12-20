Скидки
«Эдо с фанатом». «Краснодар» — о совместном фото Сперцяна и Ибрагимовича

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с бывшим нападающим «Барселоны», «Милана», «ПСЖ» Златаном Ибрагимовичем.

Фото: Из личного архива Эдуарда Сперцяна

«Златан», — написал Сперцян, сопроводив комментарий эмодзи льва.

«Краснодар» отреагировал на совместное фото Сперцяна и Ибрагимовича, написав в своём телеграм-канале: «Эдо с фанатом».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России:

