«Похоже на шутку». Флик — о невключении Рафиньи в символическую сборную года ФИФА

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о непопадании нападающего сине-гранатовых Рафиньи в символическую сборную 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я не хочу подчёркивать, кто более достоин включения в 11 лучших игроков от ФИФА, но там нет Рафиньи, и я удивлён. Нахожу это похожим на шутку. Влияние Рафиньи было невероятным. Мы видим его голы, матчи, передачи… это было потрясающе. Это шутка, что он не попал в символическую сборную. Подобное несправедливо, я обязан это сказать», — приводит слова Флика AS.

В минувшем сезоне бразильский футболист в составе сине-гранатовых отметился 34 голами и 26 результативными передачами в 57 матчах во всех турнирах. Рафинья стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (13 голов) и лучшим ассистентом соревнования (восемь передач). С «Барселоной» Рафинья выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

