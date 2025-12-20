Михаил Ашветия: «Балтика» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Михаил Ашветия прокомментировал результаты «Балтики» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и оценил перспективы калининградской команды.

«Балтика» не будет претендовать на чемпионство в этом сезоне РПЛ. Пятое место — это уже отличный результат для такой команды. Не ожидал, что «Балтика» так быстро наберёт обороты. Но ей не удастся повторить путь «Лестера». Её конкуренты по турнирной таблице сильнее. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА пока находятся на другом уровне», — приводит слова Ашветии Metaratings.

На данный момент после 18 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.