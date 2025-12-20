Скидки
20:30 Мск
Мостовой: не знаю, почему о переломе руки Сафонова выяснилось только через два дня

Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА, в котором парижане победили «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Россиянин отбил четыре пенальти в серии, сломав руку при втором сейве.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Не знаю, почему о переломе руки Сафонова выяснилось только через два дня. Когда что-то ломается, это происходит в момент. Такого не бывает! Если какой-то надрыв или растяжение, это да. Когда ломаешь руку, сразу всё становится ясно.

Наверное, рука не сломана, скорее всего, была трещина или ещё что-то. Когда человек ломает руку, он не может играть. Здесь вероятно что-то несерьёзное», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

