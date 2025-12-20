Ямаль — лучший игрок мира по версии FourFourTwo, Холанд — второй, Мбаппе — вне топ-3

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших игроков мира на текущий момент. В составлении рейтинга участвовали журналисты, аналитики и футбольные эксперты.

По результатам их голосования первое место занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На второй строчке расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Замкнул тройку лидеров нападающий «Баварии» Гарри Кейн.

Топ-10 лучших футболистов мира по версии FourFourTwo:

Ламин Ямаль («Барселона»). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Гарри Кейн («Бавария»). Усман Дембеле («ПСЖ»). Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид). Рафинья («Барселона»). Педри («Барселона»). Хвича Кварацхелия («ПСЖ»). Нуну Мендеш («ПСЖ»). Букайо Сака («Арсенал»).

Напомним, ранее Дембеле выиграл «Золотой мяч», а также был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

