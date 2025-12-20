Ямаль — лучший игрок мира по версии FourFourTwo, Холанд — второй, Мбаппе — вне топ-3
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших игроков мира на текущий момент. В составлении рейтинга участвовали журналисты, аналитики и футбольные эксперты.
По результатам их голосования первое место занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На второй строчке расположился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Замкнул тройку лидеров нападающий «Баварии» Гарри Кейн.
Топ-10 лучших футболистов мира по версии FourFourTwo:
- Ламин Ямаль («Барселона»).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Гарри Кейн («Бавария»).
- Усман Дембеле («ПСЖ»).
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
- Рафинья («Барселона»).
- Педри («Барселона»).
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
- Нуну Мендеш («ПСЖ»).
- Букайо Сака («Арсенал»).
Напомним, ранее Дембеле выиграл «Золотой мяч», а также был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
