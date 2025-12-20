Скидки
Главная Футбол Новости

Брайтон энд Хоув Альбион — Сандерленд, результат матча 20 декабря 2025, счёт 0:0, 17-й тур АПЛ 2025/2026

«Брайтон» и «Сандерленд» не забили голов в 17-м туре АПЛ
Завершён матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Сандерленд». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 0
Сандерленд
Сандерленд

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 24 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» с 27 очками находится на пятом месте.

В следующем туре «чайки» 27 декабря сыграют в гостях с «Арсеналом», «чёрные коты» 28 декабря примут на своём поле «Лидс Юнайтед».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
