«Брайтон» и «Сандерленд» не забили голов в 17-м туре АПЛ

Завершён матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Сандерленд». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 24 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» с 27 очками находится на пятом месте.

В следующем туре «чайки» 27 декабря сыграют в гостях с «Арсеналом», «чёрные коты» 28 декабря примут на своём поле «Лидс Юнайтед».