РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен Гонду на Дивеева с доплатой от санкт-петербургского клуба

Комментарии

ЦСКА и «Зенит» обсуждают обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все стороны готовы на такой обмен. Дивеев и Гонду тоже согласны поменять команды. Сейчас весь вопрос в сумме, которую должен будет заплатить «Зенит». Пока она находится в процессе обсуждения и не утверждена.

ЦСКА готов отдать Дивеева, потому что команде необходим высококлассный центральный нападающий. Если такой обмен случится, москвичи выйдут на рынок за центральным защитником.

Ранее о переговорах «Зенита» с ЦСКА насчёт перехода Дивеева сообщил журналист Иван Карпов.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Гонду провёл 22 встречи, где забил два гола и сделал два ассиста.

