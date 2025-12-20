Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Ливерпуль: стартовые составы команд на матч 17 тура АПЛ 2025/2026, 20 декабря

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Порро, Кудус, Бентанкур, Симонс, Коло Муани, Бергвалль, Грей.

«Ливерпуль»: Бекер, Конате, ван Дейк, Керкез, Брэдли, Гравенберх, Джонс, Мак Аллистер, Вирц, Собослаи, Экитике.

После 16 туров «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 26 набранных очков. «Тоттенхэм» с 22 очками располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Стало известно, что может ускорить уход Салаха из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android