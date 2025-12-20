«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Порро, Кудус, Бентанкур, Симонс, Коло Муани, Бергвалль, Грей.

«Ливерпуль»: Бекер, Конате, ван Дейк, Керкез, Брэдли, Гравенберх, Джонс, Мак Аллистер, Вирц, Собослаи, Экитике.

После 16 туров «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 26 набранных очков. «Тоттенхэм» с 22 очками располагается на 12-й строчке в таблице АПЛ.