Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Севильи» Алмейда — перед матчем с «Реалом»: у соперника три лучших игрока в мире

Тренер «Севильи» Алмейда — перед матчем с «Реалом»: у соперника три лучших игрока в мире
Комментарии

Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда прокомментировал предстоящий матч 17-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом».

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом сезоне Алмейда уже одержал победу над «Барселоной», однако к уровню игры «Реала» относится с настороженностью. Он выразил восхищение тремя ключевыми игроками мадридского клуба — Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом.

«На мой взгляд, у «Реала» сейчас три лучших игрока в мире: Винисиус, Мбаппе и Беллингем. Не знаю, как их остановить, но мы постараемся это сделать, зная, что они особенные игроки, обладающие изобретательностью и мастерством. И сколько бы вы их ни изучали, они всегда придумают что-то новое», — приводит слова Алмейды Madrid Universal.

Материалы по теме
«Реал» и «Барселона» нацелились на полузащитника «АЗ Алкмар» — Моретто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android