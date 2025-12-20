Тренер «Севильи» Алмейда — перед матчем с «Реалом»: у соперника три лучших игрока в мире

Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда прокомментировал предстоящий матч 17-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом».

В этом сезоне Алмейда уже одержал победу над «Барселоной», однако к уровню игры «Реала» относится с настороженностью. Он выразил восхищение тремя ключевыми игроками мадридского клуба — Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом.

«На мой взгляд, у «Реала» сейчас три лучших игрока в мире: Винисиус, Мбаппе и Беллингем. Не знаю, как их остановить, но мы постараемся это сделать, зная, что они особенные игроки, обладающие изобретательностью и мастерством. И сколько бы вы их ни изучали, они всегда придумают что-то новое», — приводит слова Алмейды Madrid Universal.