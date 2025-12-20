Скидки
РБ Лейпциг — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
Агент Дивеева отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Зенит» из ЦСКА

Комментарии

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал новости о возможном трансфере своего клиента в «Зенит». Ранее сообщалось, что стороны обсуждают вариант с обменом защитника на форварда сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

— Есть ли правда в информации о возможном переходе Дивеева в «Зенит»?
— Наверное, нужно обращаться к источнику этой информации. Он явно знает больше. Думаю, я сказал достаточно, — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В текущем сезоне на счету защитника три гола в 19 матчах в составе армейцев.

