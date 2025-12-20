«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»: Симонс удалён с поля на 33-й минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Джон Брукс из Лестера. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте полузащитник лондонцев Хави Симонс был удалён с поля.

После 16 туров «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 26 набранных очков. «Тоттенхэм Хотспур» с 22 очками располагается на 11-й строчке в таблице АПЛ.