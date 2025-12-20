Флик прокомментировал слухи о возможности продления контракта с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на информацию о потенциальном продлении трудового соглашения с сине-гранатовыми. Ранее СМИ сообщали, что руководство каталонского клуба хочет продлить контракт с немецким специалистом до лета 2028 года.

«Полтора года для тренера — это большой срок. Очень рад работать в этом клубе, с Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») и всеми сотрудниками. Мой персонал фантастический, а обстановка потрясающая. Я здесь благодаря президенту [Жоану Лапорте], и важно, чтобы он мне доверял. Для меня остаться ещё на полтора года — это нормально, но меня также волнует, останется ли президент на своём посту. Если будем хорошо играть и добиваться успеха, это будет важно», — приводит слова Флика AS.

Действующее трудовое соглашение 60-летнего специалиста рассчитано до лета 2027 года.

