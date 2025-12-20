«Эвертон» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Эвертон» (Ливерпуль) и «Арсенал» (Лондон). Встреча состоится на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Эвертон»: Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Айрогбунам, Гарнер, Алькарас, Грилиш, Макнил, Барри.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Инкапье, Калафьори, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Дьёкереш.

«Эвертон» с 24 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Арсенал» с 36 очками располагается на второй строчке.

В предыдущем туре «ириски» уступили «Челси» (0:2), а «канониры» переиграли «Вулверхэмптон» (2:1).