«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ-2025/2026

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Гонсалес, Бернарду, Рейндерс, Фоден, Шерки, Холанд.

«Вест Хэм»: Ареола, Уолкер-Питерс, Тодибо, Скарлс, Килман, Магасса, Поттс, Фернандеш, Саммервилл, Пакета, Боуэн.

После 16 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 34 очка и занимают второе место. «Молотобойцы» заработали 13 очков и располагаются на 18-й строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Кристал Пэлас» со счётом 3:0, а «Вест Хэм» уступил «Астон Вилле» (2:3).

