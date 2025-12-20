«Эвертон» — «Арсенал»: Дьёкереш реализовал пенальти на 27-й минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Эвертон» (Ливерпуль) и «Арсенал» (Лондон). Встреча проходит на стадионе «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра выступает Сэмюэл Барротт. На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте Виктор Дьёкереш реализовал пенальти и вывел лондонцев вперёд.

На данный момент «Эвертон» с 24 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Арсенал» с 36 очками располагается на второй строчке.

В предыдущем туре «ириски» уступили «Челси» (0:2), а «канониры» переиграли «Вулверхэмптон» (2:1).