«Лидс Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ

Завершён матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «павлины». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Доминик Калверт-Льюин забил за «павлинов» на 38-й минуте, а на 45+4-й минуте он оформил дубль. Итан Ампаду отметился на 60-й минуте и увеличил преимущество хозяев поля. Джастин Девенни на 90+2-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч. Четвёртый мяч «Лидс Юнайтед» забил Антон Стах на 90+11-й минуте.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 19 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «павлины» 28 декабря на выезде встретятся с «Сандерлендом», «стекольщики» в тот же день примут на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».