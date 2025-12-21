Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Лидс Юнайтед — Кристал Пэлас, результат матча 20 декабря 2025, счёт 4:1, 17-й тур АПЛ 2025/2026

«Лидс Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Лидс Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали «павлины». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» (Лидс). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
4 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Калверт-Льюин – 38'     2:0 Калверт-Льюин – 45+4'     3:0 Ампаду – 60'     3:1 Девенни – 90+2'     4:1 Стах – 90+11'    

Доминик Калверт-Льюин забил за «павлинов» на 38-й минуте, а на 45+4-й минуте он оформил дубль. Итан Ампаду отметился на 60-й минуте и увеличил преимущество хозяев поля. Джастин Девенни на 90+2-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч. Четвёртый мяч «Лидс Юнайтед» забил Антон Стах на 90+11-й минуте.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 19 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 26 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «павлины» 28 декабря на выезде встретятся с «Сандерлендом», «стекольщики» в тот же день примут на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
