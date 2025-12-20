Скидки
Вандея Фонтене — ПСЖ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Вольтемаде — четвёртый игрок, которому удалось забить два гола «Челси» в первые 20 минут

Вольтемаде — четвёртый игрок, которому удалось забить два гола «Челси» в первые 20 минут
Комментарии

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимает «Челси», на данный момент «сороки» выигрывают (2:1) благодаря дублю нападающего Ника Вольтемаде.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
1:0 Вольтемаде – 4'     2:0 Вольтемаде – 20'     2:1 Джеймс – 49'     2:2 Педро – 66'    

По данным статистического портала OptaJoe, Вольтемаде стал четвёртым игроком, которому удалось забить два гола в первые 20 минут матча английской Премьер-лиги с «Челси». Ранее это достижение фиксировалось за Робби Фаулером («Ливерпуль», ноябрь 1994), Полом Скоулзом («Манчестер Юнайтед», октябрь 1995) и Серхио Агуэро («Манчестер Сити», февраль 2019).

Вольтемаде подписал контракт с «Ньюкаслом» в августе 2025 года, который рассчитан до 2031 года.

