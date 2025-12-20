Скидки
Главная Футбол Новости

Гамбург — Айнтрахт, результат матча 20 декабря 2025, счёт 1:1, 15-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Гамбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью в 15-м туре Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Гамбург» и франкфуртский «Айнтрахт». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер (Гамбург, Германия).

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Локонга – 19'     1:1 Ларссон – 26'    

Альберт-Самби Локонга вывел «горожан» вперёд на 18-й минуте, Хуго Ларссон сравнял счёт на 26-й минуте. Фабиу Виейра забил второй мяч хозяев поля на 80-й минуте, но взятие ворот отменили после помощи VAR.

После этой игры «Гамбург» с 16 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии. «Айнтрахт» с 25 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «горожане» 10 января в гостях сыграют с «Фрайбургом», «орлы» 9 января примут дортмундскую «Боруссию».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
